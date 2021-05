Dopo che i rumors di un presunto ritorno di fiamma fra Dayane Mello, ex finalista dell’ultimo Grande Fratello Vip, e Mario Balotelli sono stati del tutto archiviati (nonostante pare che i due abbiano passato un week end insieme), la modella brasiliana è stata paparazzata con l’imprenditore casertano Andrea, su uno yatch da sogno nella romanticissima Costiera Amalfitana.

Dayane Mello paparazzata in yatcht in costiera

In base a quanto testimoniano gli scatti rubati ai due, fra la brasiliana ed il campano Andrea, non sembra mancare la passione: sono stati immortalati fra abbracci e baci passionali a bordo di un lussuoso yacht in costiera amalfitana.

Intervistata dal settimanale ‘’Chi’’ dopo il week end di fuoco, Dayane Mello si è proclamata single, crollando poco dopo davanti alle prove: “Non so se il cuore ha ripreso a battere o se questi momenti vanno vissuti. Io, per stare bene, ho bisogno di avere i mattoni sotti i piedi, le basi. Ho bisogno di qualcuno che costruisca una casa protettiva per me. Ho bisogno di un uomo – ha spiegato – Questa mini vacanza è la mia fuga dalla realtà. Il futuro non lo conosco. Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse così sarei felice. Però non andrò mai più di corsa e non sbatterò più la testa come in passato”.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha dovuto affrontare il dolore per la morte del fratello Lucas. Un dolore che la accompagna ogni giorno e per il quale ha deciso di chiedere aiuto. “Sono in cura da una terapeuta del dolore”, confessa a Chi. “Dopo la morte di mio fratello Lucas si sono rotti i cocci di casa mia. Mio padre non sta bene fisicamente, mio fratello Juliano non riesce più ad andare a lavorare perchè il negozio di parrucchiere che abbiamo era quello dove lavorava anche Lucas. Il solo ricordo fa stare male Juliano. E io? Sono in Italia, lontana. Posso solo aiutare e soffrire. Questa settimana la dottoressa mi ha detto ‘parti e rilassati’” ed è quello che ha fatto Dayane concedendosi due giorni di relax in Costiera Amalfitana.

Pensando al futuro, al giornalista che le chiede se sia alla ricerca della felicità, risponde: “Forse l’ho trovata in alto mare, ma ancora devo scoprirlo, devo capirlo e devo vedere i mattoni, la casa, la cura.’’ In ogni caso il flirt con l’imprenditore di Caserta, Andrea, è stato confermato dalla stessa Mello al settimanale ‘’Chi’’, diretto da Alfonso Signorini.

