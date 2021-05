Awed, il content creator napoletano, torna a far parlare di sé durante la sua partecipazione a ‘’L’ Isola dei Famosi’’ questa volta non per le sue condizioni fisiche e neanche per il flirt con Emanuela Tittocchia, bensì per essere a rischio eliminazione. Lo staff della trasmissione in queste ore è intento a controllare ogni registrazione degli ultimi giorni del reality per poter verificare se le accuse mosse contro di lui siano fondate.

Isola dei Famosi, Awed rischia la squalifica

A puntare il dito contro lo youtuber è Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi. La venezuelana durante la diretta della sedicesima puntata del programma condotto da Ilary Blasi ha nominato il giovane Awed. A seguito di una prova col fuoco da ‘record’, la concorrente ha parlato così: “È cambiato da così a così e stamattina ha bestemmiato contro Dio…”. Fariba non è riuscita a rispettare i tempi per dare le sue motivazioni, facendo scattare il “gong” della regia che l’ha interrotta, impedendole di continuare a parlare.

Le sue parole, però, non sono state colte dalla Blasi e dagli opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Ma il popolo dei social, sempre attentissimo, ha immediatamente segnalato la rivelazione di Fariba. Ora il web chiede chiarezza e approfondimenti sulla questione di Awed. Per il momento, tuttavia, non ci sono certezze su quanto dichiarato dalla Tehrani, quindi i fan del reality dovranno restare in bilico fino alla prossima puntata che si terrà venerdì 14 Maggio.

