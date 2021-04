Awed è uno dei 16 partecipanti del reality L’Isola dei Famosi. Molto noto al mondo dei social il giovane si è fatto strada nel mondo dei vip grazie alla sua ironia. Andiamo a conoscerlo meglio.

Vita privata

Awed il cui nome di battesimo è Simone Paciello, nasce a Napoli il 12 luglio 1996. Ha dunque 26 anni ed è del segno del Cancro. Della sua vita sentimentale sappiamo che ha avuto un lunga relazione con l’attrice Ludovica Bizzaglia, volto noto della serie partenopea: Un posto al sole. I due si sono conosciuti sul set di Natale al Sud.

Secondo alcuni rumors Awed per chiedere un appuntamento all’attrice ha aspettato ben sei mesi. Questa però ha giudicato il ragazzo molto tirchio. Ad oggi i due non stanno più insieme, ma le cause che hanno portato alla loro separazione non sono note.

Secondo alcuni però pare che la rottura sia dovuta ad un interesse da parte di Awed verso la youtuber Giulia Penna. Notizia però non confermata. Tali voci, infatti, nascono dal fatto che i due collaborano molto per lavoro. Ultimamente allo youtuber, è stato attribuito un flirt con Giulia De Lellis, ma anche di questa notizia non si ha alcuna conferma.

Awed: carriera

La carriera di Awed ha inizio nel 2012, quando il giovane ha appena 16 anni e quasi per scherzo comincia a pubblicare dei video su YouTube, riscuotendo sin da subito gran successo. Infatti, il suo canale ad oggi conta ben 1,93 Mln di iscritti. I suoi video, incentrati sul commentare programmi televisivi trash si colorano di ironia e sarcasmo, tratti distintivi, questi, del suo stile.

Il passaggio da YouTube al piccolo schermo è brevissimo. Infatti, nel 2016, partecipa alle due edizioni del programma, in onda su Sky Uno, Social Face, insieme ad altri 7 youtuber. La notorietà, porta Awed anche a pubblicare un libro: Penso ma non lo penso, e a formare un trio comico di youtuber, insieme ad Amedeo Preziosi e Riccardo Dose.

Il trio raggiunge popolarità rapidamente tanto da firmare un contratto con Newtopia: l’etichetta discografica di Fedez e J-Ax, e ad incidere successi come Scusate per il disagio e Ho anche dei difetti. Tale successo porta Awed ed i suoi compagni a farsi notare positivamente anche da Massimo Boldi, che li vuole infatti, nel 2016 per il suo film natalizio Natale al Sud. Tra i componenti del cast, anche Paolo Conticini e Anna Tatangelo.

Isola dei Famosi

Awed grazie alla fama di “commentatore” di reality, ha condotto su Mediaset Play, insieme ad Annie Mazzola, GF Vip Party. Nel corso dell’ultima puntata del programma ha poi annunciato che sarebbe stato uno dei 16 naufraghi de L’Isola dei Famosi.

Per Awed questo è il primo reality e nel corso della sua intervista ha dichiarato di ispirarsi all’ex naufrago Sergio Muniz e di avere paura dei mosquitos. Nel corso delle prime puntate il giovane youtuber è finito nella squadra dei Burionos. Qui ha avuto la possibilità di conoscere ed instaurare un bel rapporto con Vera Gemma, che definisce solare, positiva ed in grado di dargli una grande carica di energia.

Awed sin da subito ha dimostrato di sapersi destreggiare nella sopravvivenza, ed ha instaurato un buon rapporto con tutto il suo gruppo dei Burinos. Inoltre, sia in maniera seria, che scherzosa, ha fatto apprezzamenti nei riguardi delle naufraghe Drusilla e Miryea Stabile. Questa sera scopriremo se lo youtuber resterà sull’Isola dei Famosi o dovrà tornare in Italia, in quanto è in nomination proprio contro Miryea.

Per conoscere tutti gli sviluppi del suo percorso l’appuntamento con L’Isola dei Famosi è questa sera in prima serata su Canale 5 o in streaming sul sito Mediaset Play.

