Si chiamava Orazio Iabichino il 21enne di Modica morto questa mattina dopo un incidente avvenuto a bordo del suo trattore. Un sobbalzo gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio facendolo finire sotto le ruote del mezzo agricolo.

Modica, incidente sul trattore: muore Orazio Iabichino

La tragedia risale a questa mattina. Si è consumata sulla strada Gisana Zappulla. Orazio viaggiava sul trattore come passeggero assieme a un altro amico e al guidatore. Secondo una prima ricostruzione pare sia caduto dal mezzo agricolo, che avrebbe traballato per il dislivello della strada di campagna.

Per il ragazzo non c’è stato niente da fare. Immediatamente sono giunti i soccorsi, ma sarebbe morto sul colpo. Vano l’intervento dell’elisoccorso che era stato chiamato per il trasferimento urgente all’ospedale di Catania. Il corpo senza vita del 21enne è stato quindi portato via dal carro funebre per essere riconsegnato ai familiari.

Non ci sono altri feriti. Il guidatore del trattore e l’altro passeggero sono stati trasportati in stato di shock all’ospedale Maggiore di Modica. Le Forze dell’Ordine sono intervenute per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Increduli e addolorati gli amici della vittima dopo aver appreso della notizia. Sulle pagine social della vittima, numerosi i messaggi di cordoglio da parte dei suoi amici che lo descrivono come un ragazzo sempre sorridente ed educato. “Mi mancheranno tanto le tue chiamate“, scrive un amico, Alessandro.

