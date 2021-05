Ieri la salernitana Samantha Curcio, prima tronista curvy del dating show Uomini e Donne, ha fatto la sua scelta, uscendo dal programma con il calciatore Alessio Cennicola, dopo aver avuto innumerevoli incomprensioni con il corteggiatore Bohdan.

La decisione presa dalla tronista era già chiara ai telespettatori da diverse puntate, ormai era evidente l’intesa fra la salernitana ed il romano; quest’ultimo non ha mai perso occasione per dimostrare il suo reale interesse, e a volte si è lasciato andare anche a scenate di gelosia. Lei invece, sembrava riuscire a spogliarsi del suo scudo, che indossava per paura dei sentimenti, soltanto con Alessio. “Con te ho abbassato le mie difese” aveva più volte dichiarato la giovane.

Uomini e donne, la scelta di Samantha

E al momento della scelta in trasmissione, la trentenne di Sapriha fatto una vera e propria dichiarazione all’uomo di cui si è innamorata fra gli studi della Mediaset:

“Sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella, una principessa, sei il primo uomo che mi ha fatto sognare la favola che cercavo. Sei il primo uomo che io penso quando mi sveglio, sei il primo che penso quando parlo con le mie amiche”.

Alessio non ha resistito ed è stato il primo tra i due a mostrare ai suoi follower ciò che è accaduto dopo che sono diventati ufficialmente una coppia, postando un video insieme alla sua nuova fidanzata, mentre stappano una bottiglia di spumante per festeggiare questo nuovo inizio all’insegna dell’amore. Il video è molto romantico, loro due che – con la bottiglia fra le mani – si guardano negli occhi, si sorridono, e infine si baciano.

Come sottofondo della storia hanno utilizzato la canzone della loro scelta: Tutta la notte di Sangiovanni, finalista della ventesima edizione di Amici20, in cui si sente: “Ho trovato il coraggio di dirtelo in faccia, di dirti che voglio stare una vita con te”.

Intanto Alessio ha lasciato una dichiarazione a WittyTv: “Ho avuto paura in queste settimane e anche durante la scelta. Parlava, parlava, parlava e pensavo stesse andando in un’altra direzione. Sì ho avuto paura, tanta, di non portarla via con me. Spero che duri per sempre, perché ho trovato una donna. Quella che volevo”

Samantha è felicissima insieme ad Alessio e ha già le idee chiare su come sarà il loro rapporto: “Non ho mai avuto paura che lui potesse dirmi di no. Tranne quando abbiamo litigato la prima volta, lì l’ho visto nero. Io e lui possiamo dire e fare qualsiasi cosa, abbiamo una complicità così forte. Ci capiamo con uno sguardo. Immaginando un rapporto con lui vedo una cosa bilanciata, una storia matura”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it