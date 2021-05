C’era una volta lo shopping a Giugliano. Questa è via Roma e un tempo era il cuore pulsante del commercio cittadino. Diverse le attività che hanno caratterizzato l’economia del posto. Oggi, questa strada, nonostante l’entusiasmo delle riaperture in zona gialla, sono tante le serrande che restano chiuse. Locali sfitti che cercano nuova vita. Sono in Via Roma ne contiamo uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Alcune serrande ormai divelte rendono gli ingressi e le vetrine di alcune attività (ormai da tempo dismesse) vere e proprie pattumiere. Eppure questa dovrebbe essere la via dello shopping in centro città, uno shopping che non esiste ormai più.Non è, però, solo Via Roma. Spostandoci verso Corso Campano, altra strada principale cittadina, lo scenario non cambia. A pochi passi l’uno dall’altro negozi sfitti e serrande abbassate e chissà per quanto tempo resteranno ancora così. Complice anche la pandemia non ci sono commercianti intenti a investire e dar nuova vita al commercio. La vita fatta di vetrine illuminate e vitalità economica è solo un vecchio ricordo.

