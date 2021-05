Calano i contagi in Campania. Sono 803 i nuovi positivi secondo il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione. Cala il tasso di positività, oggi pari al 6,77 %. Si abbassa anche il numero dei deceduti. Oggi sono 10.

Campania, calano i contagi. Si abbassa anche il numero dei decessi

Si riduce la curva dei contagi. Ieri erano 1415 i positivi a fronte però di più di 22mila tamponi processati. Erano 35 i decessi. Relativamente all’occupazione degli ospedali, i nuovi dati confermano il trend in discesa per quanto riguarda la degenza ordinaria Covid (sono ricoverate in Campania 1.348 persone, ovvero 34 in meno rispetto al giorno precedente) e si registra un calo anche per quanto riguarda le Terapie Intensive (119, ovvero -3), dove negli ultimi giorni il dato è rimasto pressoché stabile. In regione i posti disponibili in degenza ordinaria sono 3.160 (tra offerta pubblica e privata), quelli di Rianimazione 656 (per tutte le patologie).

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.233 (*)

di cui

Asintomatici: 803 (*)

Sintomatici: 430 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 18.199

Tamponi antigenici del giorno: 6.408

​Deceduti: 10 (**)​

Totale deceduti: 6.636

Guariti: 1.616

Totale guariti: 312.137

** 10 deceduti nelle ultime 48 ore.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 119

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.348

*** Posti letto Covid e Offerta privata.

