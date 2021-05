“Siamo a un bivio, se oggi sbagliamo poi pagheremo il prezzo nei mesi più caldi. Un po’ di pazienza ancora, stiamo facendo l’ultimo tratto per goderci l’estate”. Sono queste le parole di Pina Tommasielli dell’Unità di crisi della regione Campania in diretta a Campania Oggi, trasmissione di Teleclubitalia in onda dal lunedì al venerdì alle 13 e alle 18.30.

La dottoressa lancia un avvertimento per le prossime settimane dunque che sono fondamentali in vista dell’estate. Tommasielli ha ribadito come la zona gialla non significhi un “liberi tutti” ma bisogna continuare a rispettare distanziamento, igiene delle mani, indossare la mascherina.

Pina Tommasielli a Teleclubitalia

La Campania resta ancora per una settimana in zona gialla, questo grazie al basso tasso di ospedalizzazione e anche al numero di vaccini che si stanno inoculando. La regione ha superato le 2 milioni di dosi.

Intanto in regione prosegue la campagna di vaccinazione sulle isole partita per prima proprio in Campania con Procida ma ora anche nel resto d’Italia ci sono regioni che stanno provvedendo a vaccinare gli abitanti delle isole. “Spesso siamo avanti come regione Campania ma all’inizio sembra sempre che ce ne facciano una colpa con critiche a non finire e poi alla fine ci copiano”.

