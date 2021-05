Lo Youtuber napoletano Awed – da ormai 53 giorni nelle vesti di naufrago all’Isola dei famosi – è sempre più sulla bocca di tutti, non soltanto per il suo eccessivo dimagrimento, che ha fatto preoccupare produzione e telespettatori, ma anche per la particolare vicinanza con una sua compagna di avventura, l’influencer Emanuela Tittocchia. Tra i due c’è una particolare intesta. Oltre l’attrazione fisica sembra esserci anche un’intesa mentale, diverse sono le dichiarazioni “dolci” che si sono fatti, direttamente e indirettamente.

Isola dei famosi, notte bollente tra Awed e Emanuela Titocchia

Tre giorni fa, a mare, i due si sono scambiati un bacio passionale, che seppur nato per gioco ha fatto scattare tra i due una simpatia in continuare crescita. Awed è sempre stato molto ironico, divertendosi dal primo giorno a stuzzicare le donne dell’isola, prendendo però diversi due di picche. Con Emanuela le cose sembrano andare diversamente, in quanto lei è sempre più disposta a dargli corda, al contrario delle altre naufraghe che hanno sempre snobbato le avances del giovane.

Poco dopo il bacio, Awed ed Emanuela hanno avuto la fortuna di vincere una sfida con ricompensa una notte insieme da passare su un vero materasso. A poche ore dalla “notte premio” Emanuela sembrava una ragazzina in preda ad una cotta adolescenziale, fremeva dalla voglia di condividere il letto con Awed, aveva gli occhi a cuoricino Le parole della donna sono state: “Finalmente questa sera dormirò in un letto vero, con un bellissimo materasso e dei cuscini, ma soprattutto con un napoletano doc al fianco…”.

Successivamente i telespettatori hanno avuto modo di vedere Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò a L’Isola dei Famosi parlare del più e del meno. E quest’ultima ha colto la palla al balzo per domandare all’amica se fosse attratta o meno da Awed. A quel punto Emanuela Tittocchia, che ieri ha litigato con Isolde Kostner, ha sfoderato un meraviglioso sorriso, e poco dopo ha confessato di gradire tanto la sua energia: “A me piace ciò che mi trasmette…Mi diverte tanto…”. Durante la loro notte insieme Emanuela ha voluto provocare lo youtuber mostrandosi (per la seconda volta) in topless.

Awed, visibilmente dimagrito, gli aveva proposto di farle un massaggio, quest’ultima ha accettato e togliendosi le coperte di dosso si è mostrata, con nonchalance, senza maglia né reggiseno, completamente nuda coperta solo da un paio di slip modello brasiliana. Durante il massaggio l’influencer ha detto “mi sembra di trovare un po’ di leggerezza”. Al risveglio, Tittocchia ha evitato altre mosse piccanti giocandosi un’altra carta: quella della dolcezza e della premura. Ha portato la colazione – a base di noci di cocco – al ragazzo. Quest’ultimo ha commentato la cosa così: “Dopo mia madre, Emanuela è la seconda donna che mi porta la colazione a letto. Potrei abituarmici!”.

