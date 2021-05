Dal 15 giugno ripartono, in zona gialla, le feste per i matrimoni. Non sono poche e non sono neppure troppo semplici da rispettare le norme da rispettare , ma almeno rappresentano un primo passo verso il ritorno alla normalità.

Cosa prevedono?

Al pranzo nuziale, ad esempio, i tavoli dovranno essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso e di almeno un metro di separazione negli ambienti all’aperto. Gli ospiti “dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro)”. Il personale di servizio a contatto con gli ospiti “deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti”.

