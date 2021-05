Potrebbe essere stata uccisa e data alle fiamme Ilenia Lombardo, una donna di 33 anni trovata morta in un basso del centro storico di San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli, vicino Nola. Il macabro ritrovamento è stato fatto in via Ferdinando Scala nel pomeriggio di ieri.

Orrore a San Paolo Bel Sito (Napoli), 33enne trovata carbonizzata: forse un femminicidio

L’allarme è scattato verso le 17 e 30, quando alcune persone hanno notato la fuoriuscita di fumo e fiamme da un appartamento di via Scala. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e sanitari che hanno ritrovato il corpo semi-carbonizzato di Ilenia Lombardo. Sucessivamente, sul luogo della tragedia, sono arrivati anche gli uomini della scientifica.

All’interno dell’abitazione, i militari hanno riscontrato la presenza di tracce di sangue e di altri elementi che avvalorano l’ipotesi del femminicidio. Si scana nel passato della donna per identificare eventuali ex o uomini legati sentimentalmente alla donna, originaria di Pago del Vallo di Lauro, nell’avellinese, e da alcuni anni trasferitasi in provincia di Napoli. Da accertare anche le cause dell’incendio, che a questo punto potrebbe essere doloso.

L’ultimo messaggio di Ilenia su Facebook risale a ieri mattina. “Lascio dire, lascio fare, lascio andare”, il post apparso sulla sua bacheca. “Restare in silenzio non vuol dire non vedere e non sentire ma è segno di riflessione, valutazione e decisione”.

