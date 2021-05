“Lasciando per l’ultima volta il set di La casa de papel. Le parole sono superflue” Alvaro Morte, il Professore della serie Casa di Carta, ha salutato i fan e lo show che lo ha portato al successo.

Casa di Carta, Alvaro Morte dice addio al Professore su Instagram

In un video, dove appare visibilmente commosso, sorride ai suoi fans e li ringrazia per il sostegno che ha ricevuto in questi anni.

“Lasciando per l’ultima volta il set di La casa de papel. Le parole sono superflue. Grato per tante cose, per tutto. Ai fan (i primi, ovviamente), a tutta la squadra di Vancuver Media Producciones e @netflixes @netflix E a te, caro professore. Mi mancherà passare dei momenti così belli con voi. GRAZIE.”

Dopo l’annuncio di una quinta stagione, le riprese sono iniziate lo scorso agosto. Si pensava, quindi, che i dieci episodi conclusivi della serie potessero arrivare ad aprile 2021, data che invece non è stata rispettata e che, stando all’andamento della produzione, è slittata sicuramente entro la fine del 2021.

In una recente intervista, l’ideatore della serie, Alex Pìna, ha dichiarato come si è sviluppato il processo creativo attorno alla serie rivelando che “abbiamo passato quasi un anno a pensare a come mettere il Professore alle corde. Come entrare in situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato è la quinta stagione. La guerra raggiunge i suoi livelli più estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Álvaro Morte (@alvaromorte)

continua a leggere su Teleclubitalia.it