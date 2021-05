Drammatico incidente in Sicilia, Alessia e Chiara perdono la vita a 20 anni. Non ce l’ha fatta Alessia Bommarito, la giovane di 20 anni che si trovava a bordo della Panda bianca coinvolta in un incidente avvenuto ieri nei pressi di piazza Einstein, a Palermo.

Con l’automobile si sono scontrati anche un furgoncino e uno scooter Yamaha 400. La ragazza, trasportata d’urgenza a Villa Sofia, è morta in ospedale.

Deceduta anche Chiara Ziami, l’amica 21enne che era in auto con lei. Nel tremendo scontro sono rimaste ferite anche altre 6 persone tra cui una bambina.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti 14 sanitari e una decina di ambulanze. Restano gravi le condizioni dei feriti trasportati in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni la Fiat Panda si sarebbe ribaltata finendo dentro l’aiuola spartitraffico. Il veicolo ha investito poi anche il Van nero adibito al trasporto passeggeri e la moto.

Morta anche l’amica

In auto con Alessia e Chiara c’era anche Daniele, una ragazzo di 17 anni. Anche è arrivato in ospedale in codice rosso. Intanto le forze dell’ordine sono ancora all’opera per chiarire la dinamica esatta del sinistro.

Il blocco del motore della Panda è stato ritrovato a 50 metri dall’automobile, sbalzato fuori nell’impatto con gli altri due mezzi.

