Focolaio in due scuole a Giugliano: la “Rita Levi Montalcini” e la “Don Salvatore Vitale”. In via precauzionale, l’Asl Napoli 2 NORD ha disposto la sanificazione straordinaria per entrambi gli istituti, date le molteplici classi già in quarantena.

La scuola “Don Salvatore Vitale” costretta a chiudere oggi

Secondo il protocollo del giorno 03/05/2021, la scuola “Don Salvatore Vitale” di via Signorellia Patria, a seguito di un aumento costante e progressivo dei casi accertati di Covid-19 registrati tra gli alunni e il personale scolastico, si è vista costretta a chiudere l’istituto per procedere con la sanificazione di tutti gli ambienti.

Come ben si legge nel provvedimento preso dal dirigente scolastico: “dopo le operazioni di sanificazione straordinaria, le attività degli uffici e dei servizi potranno proseguire normalmente”. Ovviamente, il rientro in presenza però sarà valutato giorno dopo giorno. In attesa di ulteriori indicazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione, le attività didattiche a distanza iniziano già da oggi, martedì 4 maggio 2021.

