Sono poco meno di mille i positivi del giorno in Campania su poco più di 8mila tamponi effettuati. In percentuale, significa che è positivo l’11,07% dei test, un punto percentuale e mezzo in più di ieri quando l’indice di contagio era al 9,60%.

Si registrano 30 decessi, di cui 24 deceduti nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. In crescita anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.483 ricoverati con sintomi, 26 in più di ieri, e 139 malati in terapia intensiva, quattro in meno di ieri.

Bollettino Campania 3 maggio

Positivi del giorno: 959 (*)

di cui

Asintomatici: 612 (*)

Sintomatici: 347 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 8.658

Tamponi antigenici del giorno: 2.384

​Deceduti: 30 (**)​

Totale deceduti: 6.446

Guariti: 1.751

Totale guariti: 299.192

** 24 deceduti nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 139

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.483

* Posti letto Covid e Offerta privata.

