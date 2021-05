Sono 1.950 i positivi del giorno in Campania secondo il bollettino dell’Unità di crisi della regione di oggi, 1 maggio. Sono 22.399 i tamponi analizzati (ai quali si aggiungono 10.427 tamponi antigenici).

Il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra i tamponi risultati positivi su quelli analizzati, si mantiene al di sotto del 10%. Significa che è positivo l’8,71% dei test, meno di ieri quando l’indice di contagio era al 9,16%.

Bollettino Campania 1 maggio

Ci sono stati 12 nuovi decessi, di cui 10 deceduti nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia è di 6.405. Sono invece 1.729 i guariti del giorno.

Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali della Campania e lo stato di occupazione dei letti nei reparti Covid, non si registrano variazioni nei ricoveri in terapia intensiva, che in totale sono 137 come ieri. Nei reparti di degenza ordinaria, invece, si registra un calo, 11 in meno rispetto a ieri, per un totale di 1.441.

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 137

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (posti letto Covid e offerta privata)

Posti letto di degenza occupati: 1.441

