Il Ministro Speranza firmerà a breve una nuova ordinanza, con la quale dispone la nuova geografia dei colori per il Paese.

Regioni in zona gialla, Speranza firma l’ordinanza: quali sono

L’Italia, in base ai dati, resterà prevalentemente in zona gialla, tra cui anche la Campania, ma ci sono anche passaggi dal rosso all’arancione e viceversa. Tutte le Regioni in zona gialla ci rimarranno fino alla prossima settimana.

Brutte notizie per la Puglia, che aveva sperato di essere collocata nella fascia a basso rischio di contagio. Resterà, infatti, in zona arancione assieme alla Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. In zona rossa, invece, entra la Valle d’Aosta. Sospiro di sollievo, infine, per la Sardegna, che lascerà la zona rossa e tornerà in zona arancione, uscendo dal semilockdown.

