Terminata dopo due anni la relazione tra la modella ed ex spadista salernitana Antonella Fiordelisi ed il concorrente dell’edizione 2017 di Temptation Island, Francesco Chiofalo.

Entrambi si sono preoccupati di spiegare la vicenda sui social, raccontandola come una rottura accettata in modo consenziente da ambedue i lati.

L’hanno descritta “una fine senza troppe sofferenze”, in quanto tra di loro non era accaduto niente di particolare o grave, semplicemente si era spenta la fiamma dell’amore.

Eppure, questo essersi lasciati in modo pacifico come da loro è stato dichiarato si è rivelato essere tutt’altro: i due non hanno fatto altro che lanciarsi frecciatine bollenti tramite Instagram Stories.

“Senza di lei sono stato subito bene” – ha rivelato Chiofalo.

Dal canto suo, la Fiordalisi ha detto “L’ho lasciato io. E sono contenta che lui stia bene”. La loro è sempre stata una storia molto chiacchierata, tra alti e bassi, fasi di amore apparentemente incondizionato ed altre di tradimenti scottanti, il tutto sempre ampiamente condiviso sui social.

Akash e Antonella Fiordelisi

La loro relazione per un periodo sembrava così salda che, pur di convivere con il suo partner, la Fiordelisi aveva lasciato la sua cara Salerno, nella quale era nata e cresciuta, per trasferirsi a Roma dal suo fidanzato Francesco. Quando la relazione è giunta al capolinea, l’influencer ha deciso di trasferirsi a Milano, per poter dare priorità alla sua carriera nel mondo della moda.

Ed è proprio a Milano che è stata beccata con un nome molto discusso in questo periodo, soprattutto per la sua breve ma intensa partecipazione all’Isola Dei Famosi e per l’esser stato spesso invitato nello studio di Barbara D’Urso per trattare argomenti delicati sul suo conto (come l’accusa di aver svolto un’operazione chirurgica per modificare il colore dei suoi occhi). Si tratta del modello dalle origini indiane, Akash Kumar.

Diversi scatti li ritraggono molto vicini, tra abbracci ed un tenero bacio (anche se Akash ci ha tenuto a precisare che la foto di loro due, diventata virale sul web, è illusoria: il bacio, visto da tutti grazie a quell’immagine, sarebbe stato dato solo sulla guancia).

Ad oggi i due dicono di essere soltanto buoni amici e di incontrarsi esclusivamente in gruppo, ma nulla toglie che questa vicinanza potrà presto portare a qualcosa di più.

La reazione di Chiofalo

“Quando l’ho visto (la paparazzata del bacio, ndr) mi sono sentito a disagio io per loro per quanto era fake – ha detto Chiofalo su Instagram -. Non ho mai visto una paparazzata più organizzata di quella: loro ogni venti secondi guardavano i fotografi, a testimoniare come fosse tutto organizzato. Mi sono sentito io a disagio per loro”.

Chiofalo ha quindi spiegato che per quel che riguarda il video che ha visionato, che mostra la sua ex in “atteggiamenti intimi con un altro ragazzo”, non ha alcun problema in quanto Antonella “può fare quello che le pare, come posso farlo anche io”. Ma? “Mi ha dato però fastidio che quando ci siamo lasciati – solo tre giorni fa – ho fatto un discorso molto bello, dicendo che le voglio bene e che per lei ci sarò sempre”. Quindi? “Il giorno stesso, lei, la sera, ha pubblicato delle storie in cui flirta con questo giovane. Le avevo domandato di non lanciarci frecciatine, ma lei mi ha lanciato un’ascia intera”

