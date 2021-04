Appena pochi giorni fa l’influencer napoletana Chiara Nasti aveva smentito le voci riguardo la sua ipotetica rottura con Niccolò Zaniolo, giocatore della Roma alle prese con la fase finale della riabilitazione dopo l’intervento al legamento crociato del ginocchio, un infortunio subito con la maglia dell’Italia nel Settembre del 2020.

“La nostra relazione c’è ancora ma non voglio rendere pubblico tutto questo, almeno per il momento. Lui si sta concentrando solo sul calcio, che è quello che ama di più, quindi io l’appoggio in tutte le sue scelte” – aveva detto la Nasti appena 5 giorni fa. Eppure il suo ‘’ci siamo presi una pausa solo dai social’’ non aveva convinto i più e ciò che “insospettiva” era l’aver cancellato ogni traccia della loro relazione da Instagram.

Chiara Nasti e Zaniolo

Ieri sera è arrivata la confessione della influencer: “Sono costretta a salvaguardare la mia persona e a farvi sapere che non ho più alcun tipo di relazione’’. Il motivo dato dalla giovane per giustificare le dichiarazioni dei giorni precedenti è stato “non volevo alimentare i gossip”.

Già in precedenti interviste aveva ammesso che, da quando è cresciuta, il peso delle parole altrui sul suo conto lo sente “il triplo,” mentre quando era più piccola le scivolava addosso essere sulla bocca di tutti. Anche su una Ig Stories si è sfogata sull’argomento, dicendo: “Se mi pesa stare sotto i riflettori? Sì anche perché tutte le cose che ho reso pubbliche sono state fatte per precedere i giornali. Quindi mi sono trovata sempre costretta a non far pensare male di me. Però sì, mi trovo sempre in difficoltà soprattutto quando ho momenti no, sembra quasi che devo rendere conto. E io ho 23 anni, ho il mondo in mano. Sotto questo punto di vista vorrei sentirmi più libera, però alla fine faccio sempre ciò che mi pare quindi sti ca**i”.”

