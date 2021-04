La fine della relazione tra la modella Chiara Nasti ed il centro campista della Roma Nicolò Zaniolo è un falso allarme.

La vicenda è stata chiarita dalla stessa influencer sul suo account Instagram, dove ha spiegato che hanno deciso di prendersi una pausa ma solo sui social, questo giustificherebbe la scomparsa delle foto insieme ed il fatto che non si seguono più. Il motivo effettivo è che vogliono preservare la loro storia d’amore da gossip e occhi indiscreti.

Chiara Nasti e Zaniolo

Le parole di Chiara Nasti sono state abbastanza dure: “Ancora devo riuscire a capire come fate ad avere voglia di farvi i c… degli altri quando io se potessi eviterei di farmi pure i miei. Siete dei talenti”. Anche se le spiegazioni fornite dalla modella risultano poco credibili dai più, siamo sicuri che le cose stiano esattamente così?

La 23enne ha sostenuto, inoltre, che: “Si vanno a toccare degli argomenti troppo delicati e troppo privati. La nostra relazione c’è ancora ma abbiamo deciso di non renderla più pubblica. Almeno per il momento. Io mi sto concentrando su me stessa e lui sul calcio, che è la cosa a cui tiene di più. Io l’appoggio. Non giudicate perché quello che dite è veramente forte e va a toccare la testa di una persona”.

Insomma non ci sarebbe alcun addio ma solo la volontà di tutelare un legame appena nato. Un contrordine rispetto a quanto avvenuto finora, visto il fiume di scatti e dichiarazioni postate insieme fino a pochissimi giorni fa.

Ad ogni modo per Zaniolo continua l’ascesa nel mondo della cronaca rosa. Impossibile per i più curiosi non far caso alla sua vita sentimentale: prima ha rotto con la fidanzata storica Sara Scaperrotta dalla quale aspetta un bambino per il mese di Giugno, poi la love-story chiacchierata, criticata e pure smentita con Madalina Ghenea, infine l’amore travolgente per Chiara, insieme alla quale si è fatto anche un tatuaggio indelebile in segno d’amore ovvero un cuore trafitto da una freccia.

