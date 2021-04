Lutto ad Aversa per la morte di Raffaele d’Alessio, ex maresciallo della Guardia di Finanza tragicamente deceduto in un incidente avvenuto a Roccaromana, in provincia di Caserta, vicino Pietramelara.

Aversa in lutto, muore finanziere in un incidente

L’uomo viaggiava lungo la provinciale quando, per ragioni da accertare, avrebbe perso il controllo della sua Smart finendo fuori strada. La corsa del veicolo è finita contro le pareti rocciose di una scarpata adiacente la carreggiata.

L’impatto è stato violentissimo e Raffaele è deceduto sul colpo. Alcuni automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi. I medici del 118 di Caianello, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.Sul posto è giunta la a squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano per la messa in sicurezza della strada e la rimozione del veicolo incidentato. I carabinieri della stazione di Pietramelara sono poi arrivati sulla provinciale per i rilievi e chiarire la dinamica del sinistro.

La salma del 61enne è stata trasportata presso l’istituto di medicina legale di Caserta per espletare l’esame autoptico. La notizia del decesso di Raffaele d’Alessio intanto ha fatto il giro della comunità di Aversa, dove l’ex maresciallo della Guardia di Finanza viveva dopo essere andato in pensione.

