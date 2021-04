Identificata la vittima dell’incidente avvenuto ieri sera a Scampia. Si tratta di Massimiliano Esposito, 53enne di Marano, come riporta internapoli.it.

Il tragico impatto è avvenuto nella serata di ieri in via Antonio Labriola a Scampia. L’uomo pare sia stato travolto da uno scooter e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale a Scampia

Secondo le prime ricostruzioni, pare che uno scooter guidato da un addetto alla consegne di pizze e panini avrebbe travolto il 53enne che era a piedi. Troppo violento l’impatto così che Massimiliano Esposito ha battuto la testa sull’asfalto.

Ferito anche il centauro che è ricoverato all’ospedale Cardarelli ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i vigili urbani per i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Ieri dopo lo scontro sono stati tanti i residenti della zona a scendere per provare a prestare soccorso prima dell’arrivo del 118.

