NAPOLI. Secondigliano è sconvolta per la morte di Aniello Feltre. Il giovane è venuto a mancare nella giornata di oggi.

Su Facebook ne è stata data notizia e tutti coloro che lo conoscevano sono provati e increduli.

Secondigliano, morto Aniello Feltre

Pare il giovane sia morto per Covid. Sono già decine i messaggi di cordoglio. Tutti lo ricordano come un ragazzo buono, umile e gentile e che mancherà a molti. “Come si fa senza di te come il dolore e grande,il cuore a pezzi…mezza Napoli sta piangendo eri una grande persona un grande cugino,un grande amico…nn meritavi questo! Io ti dico grazie che ho avuto il grande onore di essere cresciuti insieme negli anni e ti dico arrivederci che un giorno ci rivedremo” scrive Maria.

“Aniello hai lasciato un vuoto per tt il rione… sei un ragazzo che come te non esistono più…” è un altro messaggio lasciato per il giovane scomparso. Diversi lo hanno definito un “gigante buono”.



