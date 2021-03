Angela Melillo è una dei volti noti del piccolo schermo. È una showgirl e attrice molto amata dai telespettatori italiani, e ad oggi è una dei 16 naufraghi dell’Isola dei Famosi. Andiamo a conoscerla meglio.

Vita privata

Angela Melillo, figlia di Franca e Dalmazio Melillo, nasce a Roma il 20 giugno 1967. Ha dunque, 53 anni ed è del segno del Gemelli. Riguardo la sua altezza, sappiamo che è alta 170cm e pesa 50 kg.

Sin da bambina, Angela Melillo sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo. Infatti, dopo il diploma in ragioneria decide di insegnare danza in una scuola. Inoltre, studia recitazione al Centro Teatro Attivo di Milano.

Compagno

Della vita sentimentale di Angela Melillo, sappiamo che il 3 luglio 2006 ha sposato il ristoratore Ezio Bastianelli. Dalla loro unione, il 30 maggio 2008, è nata la figlia Mia. Tale relazione però è durata solo 7 anni, infatti, la coppia si separa nel 2013.

Ad oggi Angela Melillo vive a Roma insieme al nuovo compagno: l’avvocato Cesare San Mauro. La coppia molto stabile spesso ama mostrarsi insieme anche sui social. Infatti, sul profilo Instagram della showgirl, seguita da ben 402 mila followers non mancano scatti della vita privata della coppia e del loro cagnolino Lex, un piccolo maltese bianco.

Carriera

La carriera di Angela Melillo, ha inizio nel 1991, quando cioè partecipa come soubrette e ballerina nel programma Il Tg delle vacanze. Tale partecipazione le assicura così l’ingresso nel cast de Il Bagaglino. L’anno dopo, poi, al fianco di Teo Teocoli e Gene Gnocchi, conduce lo show Scherzi a parte.

Dal 1994 al 1997 è una delle spintarelle, nel programma condotto da Paolo Bonolis Beato tra le donne. Terminata questa esperienza, conduce Alle due su Rai Uno insieme a Paolo Limiti. Angela Melillo non si limita alla sola attività di ballerina e soubrette. Infatti, ha recitato anche in alcune fiction: La casa delle beffe, Love Bugs, La palestra, Il maresciallo Rocca e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa.

Angela Melillo: reality e l’Isola dei Famosi

Angela Melillo come abbiamo già anticipato è una delle 16 naufraghe de L’Isola dei Famosi. In passato, però, la showgirl ha partecipato anche ad un altro reality. Nel 2004 ha infatti, preso parte a La Talpa, condotto da Paola Perego.

Angela in quella occasione è riuscita a conquistare la vittoria finale. Qui ha conosciuto vari volti del mondo dello spettacolo e tra essi ha fatto amicizia con Samantha de Grenet, con cui, ancora oggi, conserva un rapporto davvero molto speciale.

Dal 15 marzo ha cominciato la nuova avventura ed è sbarcata alle Honduras insieme agli altri 15 concorrenti del reality L’Isola dei Famosi. La Melillo a TV Sorrisi e Canzoni ha raccontato perché ha deciso di partecipare a L’Isola: “Per evadere e per follia”. Con sé pare aver portato alcuni oggetti: “Una felpa con il nome di mia figlia Mia, un cuscino con una foto sua e del mio fidanzato, un plaid che mi ha regalato lui”. Nel corso della prima settimana del reality, la showgirl, fa parte del gruppo dei Rafinados e si è messa fin da subito a disposizione dei compagni. In Elisa Isoardi ha trovato un supporto importante, mentre ha discusso in puntata con Vera Gemma. Nel corso della seconda settimana, invece, è riuscita a sconfiggere Akash in nomination, anche se sostiene che i suoi compagni d’avventura, si siano alleati per mandarla al televoto.

Come continuerà il percorso di Angela Melillo durante L’Isola dei Famosi lo scopriremo solo seguendo il programma, in onda questa sera in prima serata su Canale 5, o in streaming su Mediaset Play, che ha aggiunto una sezione speciale dedicata proprio al reality.

