Aumentano i positivi in Campania ma resta stabile la curva dei contagi secondo il bollettino di oggi. Si registrano 1.912 positivi su 20.078 tamponi molecolari effettuati, 31 in più di ieri con 289 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 9,52 % dei test, due punti percentuali in meno di ieri quando l’indice di contagio era al 9,24%.

Bollettino Campania oggi 22 aprile

Si registrano purtroppo 26 decessi, di cui 22 deceduti nelle ultime 48 ore e 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale delle vittime sale a 6.095. Crescono anche i ricoveri ospedalieri: 1.541 ricoverati con sintomi, sette in più di ieri, e 143 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.

Sono invece 1.753 i guariti nelle ultime 24 ore.

