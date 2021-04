La zona gialla in Campania è sempre più lontana. Lo dicono i numeri dell’ultimo bollettino di ieri: siamo ancora primi in Italia per numero di infetti attivi sul territorio. Si attende comunque la valutazione della cabina di regia fissata domani mattina a Roma, al ministero della Salute, per il consueto monitoraggio settimanale dei dati della pandemia.

Campania ancora in zona arancione

Il rischio è quello di continuare a tardare le riaperture contenute nel nuovo decreto che entrerà in vigore dal 26 aprile. Riaprono prima ristoranti all’aperto, cinema e teatri, poi piscine e palestre. Dal 1 giugno anche i ristoranti al chiuso potranno tornare a funzionare. Le misure del decreto entreranno in vigore la settimana prossima e saranno valide fino al 31 luglio. Confermato il coprifuoco notturno dalle 22 alle 5 del mattino.

Con questi numeri la regione Campania vede la zona gialla sempre più lontana e non è detto che la prossima settimana andrà meglio.

È la provincia di Napoli che trascina il numero dei contagi: le previsioni a 7 giorni fornite dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Agenas sulla provincia di Napoli restituiscono una curva sull’andamento del numero di infetti nient’affatto rassicurante, in potenziale salita e che punta verso i 60mila contagiati solo nell’area metropolitana di Napoli. In queste condizioni e con una campagna vaccinale che va a rilento sperare di entrare nella fascia delle riaperture (area gialla) a breve termine è assai improbabile.

