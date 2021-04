E’ di poco fa la notizia diramata dall’Unità di Crisi relativa alla consegna di 250mila card per tutti i vaccinati in Campania. I possessori potranno beneficiare di una piena mobilità ed entrare in diverse attività commerciali e in luoghi che sono parzialmente preclusi ai non vaccinati.

Campania, consegnate 250mila card di avvenuta vaccinazione

“Si comunica che è in corso la consegna di 250.000 card per l’attestazione di avvenuta vaccinazione ai cittadini campani che hanno completato la somministrazione delle doppie dosi – spiega la nota stampa -. Ai possessori sarà consentita la piena mobilità. Entro il mese di maggio l’obiettivo è quello di consegnare un milione di card e di utilizzare tale certificazione per rilanciare interi settori economici. In particolare il comparto turistico (cinema, teatri, musei, ristoranti…)”.

Quella della Campania è la soluzione escogitata già a gennaio dall’amministrazione De Luca in attesa che a metà giugno arrivi il certificato vaccinale dell’Unione Europea. La tesserina plastificata è dotata di un chip che certifica l’avvenuta vaccinazione del suo possessore. Da Napoli ne saranno distribuite circa 250.000. Ma presto le preziose tesserine saranno milioni e consentiranno ai loro titolari di entrare in un cinema o in metropolitana o in un ristorante con la prova facilmente dimostrabile di essere immuni dal Covid.

continua a leggere su Teleclubitalia.it