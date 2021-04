Dal 26 aprile verranno reintrodotte le zone gialle e di conseguenza sarà prevista una maggiore libertà di spostamenti tra le Regioni.

Pass per spostarsi tra le regioni e accedere agli eventi: cosa cambia dal 26 aprile

Per chi vuole andare da una zona gialla all’altra non vi è alcun vincolo, mentre per andare in zona arancione e rossa servirà un pass, a cui il governo sta lavorando in questi giorni.

In attesa del pass, che potrebbe arrivare tra un mese, potrebbe al momento bastare un’autocertificazione accompagna dall’avvenuta vaccinazione per coloro che sono stati già vaccinati. E per chi ancora non l’ha ricevuta? In questo caso, basterà sottoporsi al tampone 24\48 ore prima della partenza e dimostrare di essere negativi al covid-19 oppure esibire un documento che dimostri di essere guariti dal Coronavirus.

Dunque, come spiega il Corriere della Sera, il viaggiatore dovrà compilare un modulo nel quale accerti di avere uno dei requisiti per poter viaggiare tra diversi territori. Il pass servirà anche per accedere ad alcuni eventi, come potrebbero essere i concerti o eventi culturali e sportivi.

Come sarà il pass?

Il pass sarà quasi digitale. Probabilmente verrà sviluppata un’app per smartphone, fornendo un Qr code da esibire, un sistema simile a quello che dovrebbe essere introdotto in Ue dall’estate.

I tre requisiti potrebbero essere abbinati a un codice a barre: scansionandolo sarà possibile far accedere le persone ad alcuni eventi. L’app servirà soprattutto per i più giovani mentre per il resto della popolazione si pensa anche a una tessera, che potrebbe essere realizzata con il coinvolgimento di Poste italiane. Sulla tessera verranno ‘caricati’ i dati forniti dalle autorità sanitarie, utili per certificare le tre condizioni richieste.

continua a leggere su Teleclubitalia.it