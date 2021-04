Scuola in quarantena a seguito della positività di un docente. Accade a seguito di una decisione dell’Asl Napoli 2 nord a Forio, sull’isola d’Ischia. La notizia la riporta il mattino.

Covid in una scuola a Forio

Il plesso scolastico Aurora è stato messo in quarantena dopo che un docente è risultato positivo al Covid. Sono 90 circa tra alunni, docenti e collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia del comune isolano che dovranno restare in isolamento sino al 26 aprile.

Le classi continueranno a lavorare in dad sino a che non termina il periodo di isolamento. Sempre a Forio 3 classi della scuola primaria Balsofiore sono ugualmente in isolamento per il contagio da covid. Nella giornata di ieri sull’isola stati accertati 24 contagi, nei comuni di Ischia, Forio e Lacco Ameno su un totale di 113 tamponi eseguiti.

Intanto il presidente della Regione De Luca ha fatto sapere che in giornata arriverà una nuova ordinanza in vista del passaggio in arancione di lunedì.

