E’ mistero sulle ragioni che hanno spinto Tina Rispoli, la moglie di Tony Colombo, a cancellare dai social tutte le sue foto e i suoi video. Dal profilo Instagram di Tina è infatti sparito lo storico dell’ex moglie di Gaetano Marino.

Tina Rispoli cancella tutte le foto da Instagram

Non è chiaro se sia una mossa di marketing o un modo per dare una riverniciata alla sua immagine. Fatto sta che adesso, sulla sua pagina Instagram, appare soltanto un’immagine con una frase di Oscar Wild: “Date alle donne occasioni adeguate ed esse possono fare tutto”. Alla foto ha aggiunto il commento: “Restate connessi“.

Immediato il commento del marito Tony Colombo, che si è limitato a postare una faccina con due cuori al posto degli occhi. I followers della moglie di Tony Colombo, intanto, sono rimasti spiazziati. Sono sparite tutte le foto e gli scatti che in questi anni immortalavano Tina accanto a suo marito, o di recente a Dubai o all’estero, dove la coppia si è recata per diverse settimane in vacanza.

L’obiettivo potrebbe essere pubblicitario: creare suspense per poi condividere qualche comunicazione importante. Come tempo fa aveva fatto Anna Tatangelo cancellando tutte le foto e tornando a pubblicare sue immagini con un nuovo look in concomitanza con l’uscita del suo nuovo singolo. Che Tina sia in procinto di promuovere il suo libro o abbia cambiato look per ora al momento non è dato saperlo. Non occorre fare altro che aspettare i prossimi giorni il “colpo di scena” che alzerà il sipario su questo piccolo mistero social.

