Fariba Tehrani è una imprenditrice e personaggio televisivo, molto conosciuto grazie alla figlia influencer. Oggi è una dei 18 naufraghi de L’Isola dei Famosi, ma andiamo a conoscerla meglio.

Chi è Farina: età, altezza, vita privata

Fariba Tehrani nasce a Teheran in Iran il 9 maggio 1962. Ha dunque 58 anni ed è del segno del Toro. La donna arriva in Italia all’età di 18 anni per sfuggire alla difficile situazione economica e politica che stava vivendo nel suo paese. In quegli anni, infatti, in Iran c’era la Rivoluzione Persiana.

Giunta nel nostro Paese, Fariba si innamora di un ragazzo italiano, Mario Salemi. I due, si sposano in breve tempo, e dalla loro unione il 1° aprile del 1993 nasce Giulia Salemi, la celebre showgirl e influencer.

Il matrimonio tra Fariba Tehrani e Mario Salemi finisce subito dopo la nascita di Giulia, ma per amore di quest’ultima, i due negli anni sono stati due genitori presenti. Tra l’influencer e la madre, vi sono stata non poche incomprensioni che hanno portato Giulia ad allontanarsi, ma ritrovata la serenità, oggi tra madre e figlia vi è un bellissimo rapporto.

Riguardo la vita privata di Fariba Tehrani non vi sono notizie che attestano se la donna sia o meno fidanzata. Neanche sul suo profilo Instagram troviamo degli indizi. Infatti, con i suoi 32,9 mila followers ama condividere solo scatti di vita quotidiana ed in compagnia della figlia influencer.

Carriera di Fariba Tehrani

Fariba Tehrani è molto conosciuta per essere la madre dell’influencer Giulia Salemi. In pochi però sanno che la cinquantottenne è un’imprenditrice. Infatti, possiede e gestisce un centro benessere nella città dove vive, in provincia di Piacenza.

Con il tempo, ed anche la popolarità della figlia Giulia, è diventata un volto noto del piccolo schermo. Infatti, ha partecipato come ospite ed opinionista nei programmi di Barbara d’Urso quali Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Inoltre, proprio con la figlia Fariba Tehrani ha partecipato a Pechino Express nel 2016. Le due hanno formato la coppia delle Persiane e si sono classificate terze. In questa occasione ha girato tutto il Sud America mettendo alla prova la sua resistenza fisica, ed ora vuole riprovarci prendendo parte al reality L’Isola dei Famosi.

Fariba Tehrani a L’Isola dei Famosi

Fariba Tehrani è una dei 18 naufraghi de L’Isola dei Famosi. La donna sin da subito si è mostrata entusiasta di prendere parte al reality, ed è pronta a regalare momenti divertenti al pubblico. Nella sua clip di presentazione ha detto di essere una: “Persona leale, affidabile, logorroica e permalosa. Una cittadina del mondo amante della natura”.

Inoltre, Fariba ha una fobia per i serpenti, ma la sua personalità molto forte la aiuterà nell’affrontare ogni sfida, e darà sicuramente filo da torcere ai suoi compagni di viaggio. La sua avventura a L’Isola dei Famosi, parte dalla Parasite Island, e solo nel corso della terza settimana ha potuto raggiungere l’isola principale dove vi sono il resto dei naufraghi. Approdata qui ha fatto i conti con degli insulti riguardo il suo fisico da parte di Awed, che durante uno sfogo con Andrea Cerioli, ha definito la donna decadente. Tale commento ha scatenato l’ira dei fan, ed anche la figlia Giulia Salemi ha sentito il bisogno di rispondere a tale insulto. L’occasione è arrivata durante la diretta di Domenica Live, dove l’influencer ha detto: “Ha fatto un commento poco carino, essendo una madre e donna, sul fatto del seno. Secondo me a L’Isola bisogna girarsi quando uno si lava. Non voglio fare la bigotta perché mi sto informando e sto cercando di capire perché L’Isola non è come il GF Vip live h24, sicuramente una battuta infelice che poteva tranquillamente evitare”.

Per sapere come proseguirà il percorso di Fariba Tehrani a L’isola dei Famosi possiamo seguire la diretta del programma ogni lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5 o in streaming su Mediaset Play.

