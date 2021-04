Il Covid continua a circolare tra i banchi di scuola. A pochi giorni dal rientro in classe, si segnalano i primi casi di positività anche nella provincia di Caserta, tra Marcianise e Capodrise. Nei due comuni alle porte del capoluogo, sono già ben cinque le classi finite in Dad a causa della scoperta di tre studenti contagiati dal virus.

Cinque classi in DaD tra Marcianise e Capodrise

Come riporta EdizioneCaserta, al plesso Pizzetti di Marcianise è stata riscontrata la positività di una bambina di 8 anni che frequenta la terza elementare. Tutti i bimbi dela sua classe sono finiti in quarantena insieme (come da protocollo). In quarantena anche 6 docenti e un collaboratore scolastico che si erano peraltro già sottoposti alla campagna vaccinale.

In Dad insieme alla classe coinvolta, altre due terze della Pizzetti per presunti contatti tra la bimba infetta e gli altri alunni. A disporlo la dirigente dell’istituto “Bosco” Michelina D’Ambrosio. Per queste tre classi le lezioni in presenza sono sospese da domani fino al termine della quarantena.

Due alunni positivi a Capodrise

Stesso scenario nella vicina Capodrise. All’istituto “Gaglione” sono risultati positivi infatti due alunni: uno frequenta la prima elementare, l’altro la prima media. Il dirigente Pietro Bizzarro ha disposto, secondo protocollo, la sanificazione e la Dad per le due classi in isolamento.

continua a leggere su Teleclubitalia.it