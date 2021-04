E’ tornato a parlare anche ieri il misterioso comandante Marcos a Chi l’ha visto. Ma in tanti si stanno chiedendo chi è Achille Lauri, questo il suo vero nome.

L’uomo è stato intervistato dall’inviato della trasmissione di Rai3 Giuseppe Pizzo perchè ha raccontato di riuscire a intercettare e riportare a casa ragazzine scomparse.

Nel corso dell’intervista andata in onda ieri però il Comandante ha raccontato qualcosa in più soprattutto sul suo passato. Ha detto di essere stato un infiltrato della camorra e di aver consentito l’arresto di 500 persone. Un personaggio dal passato oscuro in cui figura anche la Nco di Raffaele Cutolo.

Chi è il Comandante Marcos

“Lui dice di essere uno che ha lavorato con i servizi segreti”, ha spiegato ieri in trasmissione Federica Sciarelli.

Come riporta Stylo24, Achille Lauri ha 73 anni, è originario di San Gennaro Vesuviano, ma ora vive nell’avellinese. I fratelli di Lauri, Antonio e Ciro, pare furono uccisi per vendetta nei suoi confronti. Sarebbe poi stato infiltrato nella Nuova Famiglia.

La sua attività di oggi però sarebbe quella di ritrovare ragazzine scomparse. Ora sotto i riflettori c’è il caso di Reina di 16 anni di cui ieri è stato mostrato in diretta un video. A 13 giorni dalla sparizione della giovane è arrivato un messaggio tramite social alla madre, un video nel quale la figlia diceva di stare “benissimo” e di essere scappata “dopo i continui abusi”. E ancora: “Tu non mi cercare, sarò io a farmi viva quando il giudice avrà deciso che posso tornare a vivere con te”. La madre ha raccontato che Marcos farebbe “parte di una squadra internazionale”.

“Una ragazzina mi ha contatto sui social chiedendo aiuto – ha raccontato lui stesso al giornalista di Chi l’ha visto? – Le ho detto che per aiutarla dovevamo metterci in contatto e a quel punto lei mi ha addirittura telefonato. Inizialmente aveva vergogna ma l’ho convinta ad aprirsi. Ho aiutato centinaia di ragazzi e posso aiutare anche te. Posso dire che la ragazza in questione è in buone mani, me lo ha assicurato lei. Non so dov’è”.

