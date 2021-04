Sant’Antonio Abate. Chiudono alcune classi dell’Istituto Cesano, a Sant’Antonio Abate, dopo la notizia di una professoressa risultata positiva al Coronavirus.

Prof positiva nel Napoletano, classi in quarantena in una scuola: studenti di nuovo in dad

A comunicarlo è il sindaco del Comune napoletano, Ilaria Abagnale, nel consueto bollettino quotidiano sull’andamento della pandemia. “L’aggiornamento epidemiologico – scrive il primo cittadino abatese – riporta un dato di nuovi positivi leggermente sopra la media, con 13 nuovi casi accertati e 14 guarigioni. Nonostante ciò, il totale resta in lieve calo”.

“Nell’aggiornarvi sull’evoluzione del contagio nel nostro territorio – riprende il sindaco Ilaria Abagnale – vi avvisiamo della momentanea sospensione delle attività didattiche in presenza di alcune classi del plesso Cesano (trasferitesi presso le aule delle Suore in via Buonconsiglio, a seguito dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio sito in via Cesano, tuttora in pieno regime)”.

Gli studenti dunque continueranno a seguire le lezioni con didattica a distanza, “poiché sfortunatamente riscontrata la positività al Covid-19 di un’insegnante, ora in isolamento. L’intero Istituto è già stato sanificato dalla ditta incaricata. Vi invitiamo a prestare massima attenzione durante gli spostamenti ed a non intrattenervi in luoghi pubblici se privi di estrema necessità, al fine di evitare assembramenti di qualsiasi natura. Forza, abatesi”.

