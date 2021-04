Spiragli di miglioramento in Campania. Decisivo calo del numero dei contagiati nel bollettino del 7 aprile diramato dall’Unità di Crisi. Si svuotano anche le terapie intensive dopo giorni di crescita.

Campania, calo dei contagi: il bollettino del 7 aprile

Sono 1358 i nuovi positivi da Covid-19. Di questi, 516 sono sintomatici. Resta però vicino al 10 % il tasso di positività, a fronte dei 14520 tamponi effettuati. Ancora alto invece il numero dei decessi. Oggi sono 66 (ieri erano 62). Dato positivo infine è il calo dei ricoveri in terapia intensiva. Sono infatti 159 le persone che hanno bisogno di ventilazione artificiale. Ben undici in meno di ieri. Stabili i ricoveri in degenza ordinaria (tre in più di ieri). Se il trend in calo dei contagi si confermerà nei prossimi giorni, ci sono buoni margini per il ritorno della Campania in zona arancione. Di seguito i dati del bollettino.

Positivi del giorno: 1.358 (*)

di cui

di cui Asintomatici: 842 (*)

Sintomatici: 516 (*)

Tamponi molecolari del giorno: 14.520

Tamponi antigenici del giorno: 1.550

​Deceduti: 66 (**)​

Totale deceduti: 5.653

Guariti: 2.087

Totale guariti: 252.199

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 149

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.606

