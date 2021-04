Roma. Momenti di tensione sotto il palazzo di Montecitorio, a Roma, per la protesta dei ristoratori. I commercianti si sono riuniti oggi per manifestare contro le disposizioni governative.

Protesta e tensioni fuori al Parlamento, i ristoratori chiedono le riaperture

La situazione è degenerata e si è arrivati ad uno scontro tra manifestanti e forze dell’ordine, con lancio di fumogeni. La polizia è dovuta intervenire in tenuta anti sommossa. Tra loro bandiere blu di Italexit, il movimento del senatore ex M5S Gianluigi Paragone, e un uomo vestito come Jake lo sciamano, l’appartenente al movimento Q-Anon che fece irruzione al Congresso Usa a Washington. Gli agenti hanno identificato anche alcuni manifestanti.

Protesta sull’A1

Stamattina, invece, a Caserta, sull’A1 Napoli- Milano, centinaia di mercatali campani hanno occupato un tratto di autostrada per protestare contro le restrizioni emanate dal Presidente De Luca, che in una recente ordinanza ha sospeso i mercati all’aperto in Campania. Sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Caserta Sud in direzione di Roma, è stata disposta la chiusura del tratto a causa della manifestazione. Il traffico è bloccato con 1 km di coda.

continua a leggere su Teleclubitalia.it