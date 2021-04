GIUGLIANO. Anche quest’anno non si terrà la tradizionale via Crucis del venerdì santo, a Giugliano come nel resto d’Italia. La pandemia non consente questo tipo di celebrazioni e per questo motivo Teleclubitalia ha organizzato per il secondo anno consecutivo una via Crucis “virtuale” dalle chiese di Giugliano.

Via crucis su Teleclubitalia

Uno dei momenti più emozionanti e toccanti a cui i fedeli dovranno rinunciare di vivere di persona ma, grazie alla nostra emittente, sarà possibile riviverli attraverso la tv.

Dalle 19.30 sarà possibile vedere in tv, canale 98 del digitale terrestre, e sulle nostre pagine Facebook, il rito con cui si ricostruisce e commemora il percorso doloroso di Gesù Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota.

Ogni chiesa rappresenterà una stazione e al suo interno ci sarà un momento di preghiera con i vari sacerdoti. Come sempre la nostra emittente prova a stare vicino soprattutto a chi vive momenti difficili e in questo tempo di pandemia non ha possibilità di recarsi in chiesa.

Le sante messe in diretta

Gli appuntamenti religiosi continuano alle 21 di questa sera con la diretta della via Crucis dal Vaticano. Domani, sabato 3, la veglia pasquale dal Vaticano dalle ore 19.30. Domenica invece ci sarà la santa messa alle 10 dal San Pio X con Don Angelo Parisi, alle 12 dal Vaticano. Infine lunedì alle 12 la santa messa in diretta da Parete.

continua a leggere su Teleclubitalia.it