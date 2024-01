Stasera, con l’anticipo del venerdì, si apre il 22° turno nel girone C di Serie C. Giornata contraddistinta dal ben tre derby campani, soprattutto con il Giugliano che ospita la capolista Juve Stabia, mentre Casertana e Benevento si sfidano per restare in scia.

22° turno in Serie C, attacco alla capolista per il Giugliano

Il programma si apre stasera alle 20:45 con il derby tra un Latina sempre più in difficoltà e il fanalino Monterosi, reduce dalla vittoria importante della settimana scorsa. Il calendario prevede alle 16:15 il Picerno che riceve il Catania per continuare a inseguire la vetta. Tre i match serali del sabato, con il derby pugliese tra Brindisi e Audace Cerignola, il Crotone che continua la sua rincorsa ospitando la Virtus Francavilla e Avellino che cercherà di conquistare i 3 punti allo Zaccheria di Foggia.

Il programma di domenica si apre alle 14 con il Messina, che dopo l’exploit di Caserta, riceve il Taranto alla ricerca di importanti punti salvezza. Primo dei tre derby campani in calendario, con la Turris impegnata con il Sorrento per uscire dalla zona play-out.

I posticipi

I posticipi domenicali vedono il Monopoli ricevere il Potenza e soprattutto il Giugliano ospita la capolista Juve Stabia, a caccia di punti playoff per i tigrotti, mentre le vespe cercano la fuga sulle inseguitrici. Inseguitrici alla vetta che si incrociano nel posticipo del Monday night, con il Benevento reduce dalla vittoria in extremis a Monopoli che riceve una Casertana ferita dal ko interno della settimana scorsa.