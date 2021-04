George Floyd, nuovo video choc: “Dite ai miei figli che li amo, sono morto”

E’ emerso un nuovo video choc sulla morte di George Floyd, l’afroamericano rimasto ucciso durante un fermo della polizia. Il filmato è stato mostrato al processo a Derek Chauvin, l’agente che ha messo a terra e bloccato alla gola con il ginocchio.

Le immagini sono riprese dalla bodycam di Thomas Lane, uno dei tre agenti coinvolti nell’uccisione di Floyd. Inizialmente si vede Floyd nelle sua auto e la polizia che gli bussa al finestrino con le pistole. Si sentono gli agenti gridargli ripetutamente di mettere le mani sul volante prima e sulla testa poi.

Floyd spaventato dice: “Non sparatemi”, poi viene rimosso dall’abitacolo della sua auto, ammanettato e portato nell’auto della polizia. Mentre gli agenti cercano di spingere Floyd nella loro vettura, nel sedile posteriore Floyd ripete di essere claustrofobico. Poi viene messo a terra, inchiodato dal ginocchio di Chauvin. Grida “I can’t breathe”, non posso respirare. Chauvin gli risponde: “Serve un bel po’ di ossigeno per dirlo”.

Diversi testimoni oculari chiedono alla polizia di fermarsi, ma Chauvin non molla. “Mamma ti voglio bene. Dite ai miei figli che li amo, sono morto”, si sente poi dire Floyd con un filo di voce prima di smettere di respirare.

Prosecutors in the Derek Chauvin case showed nearly 20 minutes of body cam footage of George Floyd’s detainment from Thomas Lane, one of the former Minneapolis police officers involved in Floyd’s fatal arrest (WARNING: DISTURBING VIDEO) https://t.co/KbiO4Auqxh pic.twitter.com/3XBTgzaEhG

