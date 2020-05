Minneapolis, arrestato il poliziotto che ha ucciso George Floyd

Minneapolis. E’ stato arrestato Derek Chauvin, il poliziotto che ha soffocato e ucciso l’afroamericano George Floyd. Lo rende noto l’agenzia Bloomberg.

Arrestato poliziotto che ha ucciso George Floyd

George Floyd è deceduto dopo essere stato arrestato e trattenuto a terra da Chauvin, che per diversi minuti gli ha premuto il ginocchio sul collo, impedendogli di respirare.

La morte dell’uomo ha scatenato le proteste degli afroamericani in città, che chiedono giustizia. Il poliziotto è stato arrestato e formalmente indagato per omicidio. Invece gli altri suoi tre colleghi, che hanno assistito impassibili alla scena, sono stati licenziati. Non si esclude che anche loro vengano incriminati per aver concorso alla tragedia.

Il poliziotto conosceva l’uomo che ha ucciso

Andrea Jenkins, vicepresidente del consiglio cittadino, ha fatto sapere che Floyd e l’agente si polizia si conoscevano, avendo lavorato per la sicurezza dello stesso night club, il Nuevo Rodeo.

“Si conoscevano, erano colleghi da molto tempo” ha detto Jenkins, confermando le parole dell’ex proprietaria del club, Maya Santamaria, la quale ha specificato però di non essere sicura che si conoscessero, perché Chauvin “lavorava all’esterno”, mentre Floyd “all’interno” del locale.