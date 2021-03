Dopo le due rapine nel weekend tra Casoria e Cardito, una a un negozio di cinesi e l’altra ad una pasticceria, ancora un episodio di microcriminalità nell’area nord di Napoli. Questa volta ad essere assaltato dai rapinatori un supermercato di Afragola. Per la precisione la Despar sita in via Sicilia, quartiere San Michele.

Afragola, assaltato il supermercato Despar

Due uomini incappucciati e armati di pistola si sono introdotti all’interno del supermercato poco dopo le 20 di ieri sera seminando il panico tra diversi clienti presenti. Mentre un terzo complice era ad attenderli all’esterno, i due malviventi sono riusciti a sottrarre l’incasso per poi scappare via a bordo di un SH. Inutili i tentativi di inseguimento da parte delle forze dell’ordine, la banda è riuscita in poco tempo a far perdere le proprie tracce.

Su questo come sugli altri episodi occorsi tra sabato e domenica stanno indagando i carabinieri della stazione di Casoria. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste sia all’interno del supermercato sia all’esterno. Al momento non è possibile stabilire se ci sia una correlazione tra le rapine e se dunque ad effettuarle sia stato lo stesso gruppo

continua a leggere su Teleclubitalia.it