Tragedia in mattinata nel casertano, 65enne investito e ucciso da un’auto in corsa. Era a bordo della sua bici elettrica quando, per causa ancora da accertare, l’uomo è stato urtato da una vettura che procedeva sulla Strada Statale 265 nel territorio di Valle di Maddaloni.

Dramma nel casertano

Il 65enne, come anticipa Edizione Caserta, è stato sbalzato dalla sella ed è morto praticamente sul colpo. Con se non aveva documenti, per questo motivo non è stato ancora identificato

I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare alto che constatare il decesso, mentre sono in atto i rilievi e le operazioni di riconoscimento della vittima. Sulla salma potrebbe ora essere disposto l’esame autoptico da parte del magistrato di turno della Procura di Santa Maria Capua Vetere.

