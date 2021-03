Ha puntato l’arma da fuoco contro il figlio e lo ha sparato, uccidendolo. E’ successo a Senigallia, in provincia di Ancora. Teatro dell’omicidio l’abitazione di famiglia, in via Sant’Antonio.

Omicidio a Senigallia, padre spara al figlio 17enne e lo uccide

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 marzo, intorno alle 17.45. A lanciare l’allarme i vicini di casa delle vittima e dell’omicida che hanno chiamato il 118 e i carabinieri.

Quando sono arrivati i soccorsi, però, per il ragazzo non c’era più nulla da fare i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. In corso le indagini dei carabinieri. Non è chiaro per quale motivo il padre abbia ucciso il figlio adolescente. Sul posto anche il personale della scientifica per i rilievi. L’uomo è stato arrestato.

