Si continua a bruciare a Giugliano. Dopo l’enorme rogo di qualche giorno fa in zona Asi a Giugliano, un altro incendio tossico si sta sviluppando in questi minuti in via Carrafiello. Una grossa colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza sta invadendo la città.

Rogo in fascia costiera

L’ennesimo rogo appiccato in una delle terre più martoriate della Campania. Complice sicuramente anche la bella giornata, non si è perso tempo a bruciare materiale nocivo alla salute. Sul posto stanno giungendo i vigili del fuoco per domare le fiamme.

