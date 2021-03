Belen Rodriguez in lacrime a Domenica In: “Scusate, sono incinta”

“Non riesco a parlare. Scusate, sono incinta”. Belen Rodriguez, ospite di Mara Venier a Domenica In, non è riuscita a trattenere l’emozione mentre raccontava la sua adolescenza.

Mara Venier ha chiesto alla bella argentina di raccontarsi come un libro aperto, di parlare della sua vita e della sua famiglia. E proprio quando Belen ha ricordato una persona speciale è scoppiata in lacrime.

“Non riesco a parlare. Scusate, sono incinta” ha detto commossa la showgirl mentre ricordava la nonna che, dopo aver saputo che la nipote partiva per l’Italia, si nascondeva dietro la porta per piangere.

“Sei molto speciale” ha detto Mara alla sua ospite sottolineando che la showgirl ha qualcosa che le altre non hanno, oltre ad una bella personalità forte. Belen però ha ammesso di non avere in realtà un carattere semplice e che fa fatica a non mostrarsi per quella che è. Si commuove poi di nuovo parlando di sua figlia. La bambina si chiamerà Luna Marie perché così “un fidanzato difficilmente la dimenticherà quando vedrà la luna”.

L’ex relazione con Stefano De Martino

Mara Venier ha anche parlato con la show girl della fine della storia con Stefano De Martino e l’inizio di una nuova relazione con Antonino Spinalbese. Santiago, che festeggerà 8 anni ad aprile, ha capito che tra la madre e l’hair stylist c’era un sentimento e si è dimostrato subito favorevole alla loro relazione. Dopo tre mesi che frequentava Antonino, la Rodriguez aveva cercato di farlo passare per un amico, ma il figlio già sentiva che c’era qualcosa di più tra loro. Belen ha spiegato che i bambini si rendono conto quando i genitori ce la mettono tutta ma non va: “È stato frustrante. Quando Santiago ha vissuto questo ritorno e ha capito che non andava, si è rassegnato perché vedeva che ce l’ho messa tutta”.

