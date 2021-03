“Ricomincio a vedere il mio vero volto”. È il grido di gioia che Gessica Notaro ha affidato ai social. Su Instagram la modella, vittima di un’aggressione da parte del suo ex compagno che le ha sfigurato il volto, ha condiviso le immagini dell’ultimo intervento che ha affrontato per riappropriarsi dei suoi lineamenti. “Questo è un momento di svolta nella mia vita”, ha scritto in un post.

“Il fenomenale Dottor Davide Brunelli mi ha letteralmente scolpito il viso. E così ricomincia a comparire il mio vero volto, nascosto dalle cicatrici”, ha continuato. “Sono 4 anni che mi sento chiusa in una maschera di gomma, ho bisogno di uscirne. Già stasera, vedendomi davanti allo specchio post operazione, sono rimasta incantata dal lavoro del dottore. La felicità è alle stelle. Sono commossa. Piango di gioia” ha poi concluso.

La gioia di Gessica Notaro

Qualche ora dopo l’intervento la Notaro, 31 anni, ha poi postato un video in cui ha mostrato ai suoi followers dei fotogrammi in cui si guarda allo specchio. La giovane donna, nelle immagini, scoppia in un abbraccio con il medico che l’ha seguita nel suo lungo percorso. Era il 2007 quando venne sfigurata con l’acido dall’ex fidanzato, Edson Tavares, ora condannato a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione per aver perseguitato e sfregiato la showgirl riminese.

Ad ogni modo, per Gessica questo non è certo il primo intervento al viso, da quando ha subito l’aggressione. Eppure è stato speciale: “Si inizia a lavorare non più solo sulla funzionalità ma anche sull’estetica: quest’intervento mi consente di tornare finalmente a vedermi con i lineamenti di prima”, ha spiegato ai suoi follower.

Nelle Stories la Notaro ha infine condiviso le fasi pre e post operatorie. Prima dell’intervento ha preparato la pelle con un trattamento estetico, poi si è affidata alle mani del chirurgo, consapevole che non sarebbe stata una passeggiata, ma fiduciosa dei risultati: “L’obiettivo è tornare come prima, anzi meglio”.

E le sue aspettative non sono state affatto deluse. Stanca ma felice, Gessica si è mostrata ai fan con le bende sul viso per ringraziarli dell’affetto, che non le è di certo mancato. Valeria Graci, Alena Seredova, Nek, Paolo Conticini, Valentina Pitzalis (anche lei vittima di una terribile aggressione da parte dell’ex compagno) sono solo alcuni di quelli che l’hanno sostenuta in quel momento. E lei si è lasciata andare al racconto delle sue sensazioni: “E’ un misto di felicità e adrenalina, mi è venuta questa smania di fare tutto” ha raccontato la Notaro, con il coraggio da leonessa che ha sempre dimostrato nel corso degli anni.

Ha collaborato Anna Maria Di Nunzio