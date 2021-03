Tragedia a Vasto, in Abruzzo, giovane mamma muore mentre faceva la spesa al supermercato. Anna Zinni, 29 anni, è deceduta a causa di un malore improvviso. I fatti sono accaduti nella serata di ieri intorno alle ore 19. La notizia ha gettando nello sconforto i tanti amici e conoscenti. La giovane donna lascia il compagno e tre figli piccoli.

Malore al supermercato

La donna, da quanto si apprende, non soffriva di altre patologie. Anna si è sentita male mentre era a fare la spesa, probabilmente un infarto, poi la corsa in ambulanza al pronto soccorso di Vasto dove nulla hanno potuto fare i medici per salvarle la vita.

Da ieri sera centinaia di messaggi di cordoglio hanno invaso i profili social di Anna. “Pare impossibile ma la vita a volte sa essere crudele e se la prende sempre con le persone migliori e tu eri una di quelle eri una sorella fantastica ma soprattutto una mamma formidabile – scrive il fratello Emanuele – perché nonostante tutto ciò che hai passato nel tempo hai sempre trovato la forza per andare avanti crescendo con amore ed educazione i tuoi figli. Il tempo questa volta non ti e stato concesso per rialzarti e lottare come hai sempre fatto perché sono sicuro che se lo avessi avuto a quest’ora stavi nel letto insieme a Nico Giulia e Mattia, purtroppo non e così.

continua a leggere su Teleclubitalia.it