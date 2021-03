Francesca Lodo è uno dei volti più amati della tv italiana ed anche influencer di successo. Ad oggi è una dei sedici naufraghi de L’Isola dei Famosi. Andiamo a conoscere meglio tutto ciò che la riguarda.

Chi è Francesca Lodo: età, altezza, vita privata

Francesca Lodo nasce il 1° agosto del 1982 a Cagliari. Ha dunque 38 anni, è del segno del Leone. È alta 177cm e pesa 53 chili. Trascorre la sua adolescenza insieme alla sua famiglia nella cittadina di Selargius, dove ha conseguito il diploma al Liceo Linguistico.

Pochi sanno che Francesca Lodo è la cugina di un altro volto noto della tv italiana, si tratta di Giorgia Palmas, ed insieme hanno partecipato anche a Miss Mondo.

Della sua vita sentimentale, sappiamo ben poco, anche perché la show girl tiene molto alla sua privacy. Pare che attualmente sia single. In passato, però, è stata spesso al centro della cronaca rosa per varie relazioni con ex calciatori, da Cristiano Zanetti a Stefano Mauri o ancora Matteo Ferrari e Francesco Coco.

Il suo profilo Instagram, che conta oltre 62 mila follower, seppur ben curato, non contiene riferimenti alla sua vita privata. Infatti, vi sono tantissimi scatti tratti da shooting fotografici o comunque legati a varie sponsorizzazioni.

Francesca Lodo: carriera

Sin da giovanissima Francesca Lodo voleva sfondare nel mondo dello spettacolo. Infatti, partecipa a svariati concorsi di bellezza. A soli 17 anni la prima vera grande occasione è stata Miss Mondo, insieme a Giorgia Palmas.

Ma, la grande svolta avviene tra il 2002 e il 2003, quando partecipa come “letterina” nel programma Passaparola condotto da Gerry Scotti.

Francesca Lodo riconosciuta come irresistibile icona sexy ha posato per dei calendari hot per la rivista For Men Magazine. Nel 2006 debutta come attrice nel film Olé, e questa partecipazione rilancia la sua carriera. Infatti, conduce poi Sipario, rubrica del TG4, e Il meteo, sulla medesima rete. A seguire, nel 2007, conduce Reality Game su Sky Vivo. Sempre nel 2007 è la testimonial ufficiale per la linea di bikini ideata da Cristel Carrisi.

La Fattoria e L’Isola dei Famosi

Francesca Lodo nel 2005 prende parte a uno dei reality più amati, ovvero La Fattoria. La show girl aveva appena 22 anni quando prese parte al programma, condotto da Barbara d’Urso, senza però riuscire ad andare troppo oltre, tanto che è stata tra i primi concorrenti ad essere eliminati.

Adesso per lei si ripresenta una nuova occasione che potrà così permetterle di riscattarsi. Infatti, è una delle 16 naufraghe di questa edizione de L’Isola dei Famosi. Nel corso di una intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Francesca Lodo, ha spiegato i motivi per cui ha deciso di partecipare al reality. “Amo le sfide e non vedo l’ora di mostrare tutti i colori della mia personalità”.

Ciò che più la spaventa del duro percorso che può presentare L’Isola dei Famosi, è però la fame e la sua impulsività. Questi elementi potrebbero esserle fatali nel rapporto con il resto dei naufraghi.

Francesca Lodo, anche riguardo alla possibilità di vincere il reality show, ha le idee molto chiare. Infatti, ha ammesso che qualora dovesse arrivare prima: “Finirei di pagare la casa e il resto lo darei alla Caritas”.

