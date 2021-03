Blitz dei carabinieri ad Aversa, scoperti clienti ad allenarsi in una nota palestra in via Riverso. In mattinata, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Aversa, coordinati dal capitano Stefano Russo, hanno scoperto cinque amanti dell’attività fisica mentre si allenavano in palestra.

Palestra chiusa ad Aversa

I militari dell’Arma del paese normanno hanno scoperto all’interno dell’attività il gestore in attività. Nel frattempo cnque clienti sono riusciti a dileguarsi utilizzando l’uscita di sicurezza e facendo perdere le proprie tracce. Da qui la sanzione amministrativa con decisione della struttura per cinque giorni e quella pecuniaria in misura ridotta pari a 280,00 euro.

