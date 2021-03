Prosegue a ritmi serrati la campagna vaccinale in Campania. Da oggi l’Unità di Crisi della Regione ha infatti aperto la piattaforma telematica anche per le vaccinazioni riservate ai cittadini over 70.

Campania, aperte le vaccinazioni per gli over 70

Il link al quale iscriversi è questo: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino. Sempre da oggi è possibile visionare e stampare l’attestato di vaccinazione a quest’altro link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/info/cittadino. Quest’ultima opzione è stata introdotta per consentire ai vaccinati di controllare anche il lotto del vaccino a cui sono stati sottoposti dopo l’allarme provocato da alcuni decessi avvenuti dopo l’inoculazione della prima dose di AstraZeneca.

Come fare

Per aderire alla campagna vaccinale over 70 in Campania bisognerà inserire le proprie credenziali: ovvero il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria. Dopo l’adesione gli over 70 saranno convocati per la vaccinazione con un messaggio. La vaccinazione in Campania fino a oggi è stata riservata al personale sanitario, agli ospiti delle Rsa, agli over 80 e ai lavoratori del mondo della scuola e delle università. Dalla scorsa settimana è iniziata anche quella per le forze dell’ordine.

